Lo Sparta Praga ha deciso il futuro di Hancko: ecco quanto incasserà la Fiorentina

David Hancko non è più un giocatore della Fiorentina. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, infatti, lo Sparta Praga, club in cui il laterale slovacco si era trasferito in prestito, ha esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo del classe ’97. La società della Repubblica Ceca ha infatti versato 2,5 milioni di euro nelle casse del club viola. Manca solamente l’annuncio ufficiale, ma è tutto fatto: la Fiorentina dice definitivamente addio a Hancko.