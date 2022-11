Lo Spezia guarda con interesse all’interno della Fiorentina, ma un giocatore è assolutamente incedibile, mentre gli altri…

Lo Spezia guarda con molto interesse all’interno della Fiorentina. La Gazzetta dello Sport scrive che il club ligure ha fatto un sondaggio per capire quali siano le prospettive di Duncan all’interno della squadra.

Non solo, agli aquilotti piacciono pure l’altro centrocampista Zurkowski e l’attaccante Kouame. Per il primo se ne può parlare, perché comunque sembra destinato a lasciare Firenze nel corso del prossimo mercato, mentre per il secondo non ci sono prospettive di allontanamento. Anche perché Italiano ha puntato molto sull’ivoriano, impiegato sia come punta esterna che come centravanti, quando Jovic e Cabral non stavano passando un momento ideale, fisicamente e calcisticamente.