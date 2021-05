Lo Spezia non molla Saponara: il piano per acquistarlo dalla Fiorentina

Nella prima parte di stagione Riccardo Saponara ha militato nella Fiorentina, senza però trovare troppo spazio. Così, nella seconda parte di stagione è stato ceduto in prestito allo Spezia. Alla corte di Vincenzo Italiano, il centrocampista ha trovato finalmente quella continuità di rendimento mai avuta in riva all’Arno.

A fine stagione Saponara tornerà alla Fiorentina, ma lo Spezia sta già studiando una soluzione per riportarlo in Liguria. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club di Platek potrebbe allungare l’attuale contratto dell’ex Empoli, in scadenza nel 2022, così da spalmare l’ingaggio (un milione di euro) che percepisce attualmente in viola.