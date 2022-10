“Lo Spezia pensa a Zurkowski; intanto, Dragowski sta facendo molto bene. Italiano non è amato, ma…”

In avvicinamento alla sfida tra Spezia e Fiorentina, in programma domenica alle ore 15, il giornalista sportivo Marco Magi, a contatto con il mondo bianconero, è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Italiano? Ci si augura che si siano stemperati gli animi nei suoi confronti. Non sarà mai come l’anno scorso: fu il primo ritorno da ‘traditore’, era molto sentita quella partita. Sarà qualcosa di leggermente più sereno ma il clima sarà comunque infuocato, anche perché lo Spezia arriva da 1 punto in 4 partite”.

E aggiunge: “Dragowski sta andando molto bene, il suo inizio è indubbiamente positivo. Dimostra di essere un ottimo portiere, non sta facendo rimpiangere Provedel. Mercato? Allo Spezia serve un rinforzo a centrocampo. In questo senso, sta pensando a Zurkowski“.