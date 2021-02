Lo Spezia recupera altre due pedine per la sfida contro la Fiorentina, in dubbio un difensore

Dopo l’allenamento di ieri pomeriggio in casa Spezia, sul sito dei bianconeri è stato fatto il punto sugli infortunati in vista della sfida contro la Fiorentina in programma venerdì pomeriggio. Sul portale del club ligure si legge che sia Terzi che Farias sono prossimi al rientro in gruppo e che ieri hanno svolto un’intensa seduta atletica. Ancora a parte Mattiello, mentre assente Chabot per problemi gastrointestinali e i dubbio per la trasferta a Firenze. Ricordiamo che Italiano ha già recuperato sia Nzola che Piccoli. Domani mattina altro allenamento per lo Spezia e poi la partenza per il capoluogo toscano.

