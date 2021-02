Lo Spezia recupera due giocatori importanti in vista della partita contro la Fiorentina

Dopo la bella vittoria contro il Milan e il giorno di riposo, lo Spezia (prossimo avversario della Fiorentina in campionato) è tornato ad allenarsi al centro sportivo di Follo. Novità importanti riguardano i due attaccanti Piccoli e Nzola, che sono tornati a lavorare regolarmente con il resto del gruppo per l’intera seduta. Lavoro invece ancora differenziato invece per Ferrer, Farias e Terzi i cui recuperi procedono senza intoppi.

