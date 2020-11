Lo Spezia vince a Benevento e supera a Fiorentina: Pobega e Nzola affossano Inzaghi Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso il terzo anticipo del settimo turno di Serie A: allo stadio Vigorito si affrontavano il Benevento di Simone Inzaghi e lo Spezia di Vincenzo Italiano. Dopo una partita avvincente a vincere sono gli ospiti: il risultato finale al novantesimo è 0-3 per i liguri. Partita che si mette sui giusti binari per i bianconeri che terminano il primo tempo già in vantaggio: decisiva una rete, la seconda in Serie A, di Pobega al 29′. Nella ripresa sale in cattedra l’attaccante francese Nzola, autore di una doppietta: prima rete di destro al 65′, seconda di testa su cross di Estevez al 70′

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 16, Sassuolo 15, Juventus, Atalanta 12, Napoli, Roma, Inter, Verona 11, Lazio, Sampdoria, Cagliari 10, Spezia 8, Fiorentina 7, Benevento, Bologna 6, Parma, Genoa 5, Udinese, Torino 4, Crotone 1.