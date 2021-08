Lo Spezia vince la prima gara ufficiale del post Italiano. Thiago Motta lancia subito Hristov tra i titolari

Missione compiuta per lo Spezia. La formazione ligure vince per 3-1 in casa del Pordenone e passa così ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Per gli spezzini era la prima partita ufficiale del post Italiano, allenatore che ha portato questa squadra per la prima volta in A e ha saputo mantenerla al termine di un grande campionato, prima di decidere di accettare la corte della Fiorentina.

E a proposito di Fiorentina, Petko Hristov, difensore ceduto dai viola ai bianconeri nell’ambito della trattativa Italiano è stato subito lanciato tra i titolari dal nuovo tecnico Thiago Motta che lo ha tenuto in campo per tutto il match.

Per la cronaca Erlic, Nicolau e Colley (rigore) sono stati i marcatori per lo Spezia, di Folorunsho, anche lui dal dischetto, il gol bandiera del Pordenone.