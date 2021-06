Lo spezzatino della Serie A diventa un’ipotesi sempre più concreta: ecco come potrebbero cambiare gli orari delle partite

L’edizione online de La Gazzetta dello Sport riferisce che, nell’assemblea del prossimo lunedì in Lega Calcio, verrà deciso se cambiare in modo rivoluzionario gli orari delle partite di Serie A fin dalla prossima stagione. Alla base di questa ipotesi c’è la scelta di eliminare possibili black out di traffico sulla rete di DAZN che evidentemente potrebbe soffrire in casi di sovraccarico di collegamenti in contemporanea. Gli orari del sabato sarebbero alle 14.30, le 16.30, le 18.30 e le 20.45. Cinque sarebbero le partite in programma la domenica: il lunch match delle 12.30, poi incontri alle 14.30, 16.30, 18.30 e posticipo alle 20.45. Lunedì, il decimo match alle 20.45.