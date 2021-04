Lo spiraglio aperto per Vlahovic e la voglia di assistere al progetto di Commisso: ma la Fiorentina deve accelerare

Rinnova. No, non rinnova. E’ troppo tardi ma siamo ancora in tempo. Sul futuro di Dusan Vlahovic si sono addensate inevitabilmente diverse nubi, vista l’esplosione in questo 2021 e la considerazione di cui gode a livello europeo. Il suo contratto scade nel 2023 e, visti i precedenti, stiamo per entrare nella zona di pericolo: il serbo si è espresso in toni comunque positivi in merito alle prospettive raccontate anche a lui da Commisso. Ed è su questo trait d’union che il patron viola dovrà lavorare, per convincere Vlahovic a sposare il suo progetto e quello della Fiorentina. Normale però che al 21enne servano delle risposte nell’immediato, dove per immediato si intende l’estate prossima quando si aspetta davvero il cambio di passo rispetto alle ultime due annate. La sensazione è che lo spiraglio l’attaccante l’abbia aperto, per completare l’opera serve l’accelerazione del presidente.