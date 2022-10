Lo spogliatoio è unito e sereno, parola dei giocatori della Fiorentina. Ma attenzione a sottovalutare il pericolo…

Tutti i giocatori, ogni volta che vengono interpellati a tal proposito, non hanno dubbi: nello spogliatoio della Fiorentina il clima è sereno. E noi, dall’esterno, non possiamo fare altro che fidarci e sperare che sia veramente così. Significa che il gruppo è unito, che i calciatori seguono l’allenatore e che esiste un’unione di intenti e una voglia corale di uscire dalle difficoltà.

Tutto bello, a patto che ciò non equivalga a una mancata consapevolezza del momento. Restare sereni aiuta a risolvere i problemi, ma è molto facile superare il limite e commettere l’errore di sottovalutare. Un’ammissione di colpa da parte di qualcuno sicuramente c’è stata, ma a volte i diretti interessati sembrano un po’ troppo tranquilli nelle loro valutazioni.

A partire da Vincenzo Italiano, che spesso e volentieri nelle interviste post partita si dice contento della prestazione della squadra. Vogliamo credere all’allenatore e pensare che qualcosa di buono ci sia davvero, e che debba solo essere tirato fuori. Ma attenzione a snobbare il pericolo: la stagione è ancora lunga e la Fiorentina non è una squadra da lotta salvezza, ma il calcio non regala niente e i giocatori dovranno far parlare il campo per loro.