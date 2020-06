Lo stadio della Fiorentina incompatibile con la nuova pista di Peretola? A Campi Bisenzio hanno le idee chiare: “Falso, non è così”. Ma Toscana Aeroporti…

Qualora la Fiorentina scegliesse di andare a Campi Bisenzio a costruire la sua nuova casa, il progetto del nuovo stadio sarebbe incompatibile con la nuova pista di Peretola? Da quello che trapela attraverso il comune della cittadina alle porte di Firenze, la risposta è negativa: “Falso, nessuna incompatibilità”.

Il sindaco Emiliano Fossi per il momento non interviene, lo farà solo nei prossimi giorni, ma la tesi del suo staff tecnico resta quella di un anno fa: il masterplan dello stadio a Campi tiene conto dei piani di atterraggio e decollo della pista. Quindi non ci dovrebbero essere problemi nell’andare avanti per questa strada, anche se Toscana Aeroporti è di diverso avviso. A riportare il tutto è La Repubblica.