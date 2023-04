Lo stadio è un problema anche a Milano. Sentite Scaroni: “E’ diventata una saga, adesso tutti mi chiamano Stadioni”

Nelle ultime settimane, oltre ai risultati sul campo della Fiorentina di Vincenzo Italiano, uno dei temi più affrontati è sicuramente quello relativo allo stadio, in particolare alla restaurazione dell’Artemio Franchi. La notizia dello stop ai fondi da parte dell’Unione Europea ha sicuramente minato il lavoro fatto dal Sindaco di Firenze Dario Nardella e da tutta a sua amministrazione, ma la situazione non sembra essere migliore nelle altre città italiane.

Un esempio su tutti è quello che sta succedendo a Milano, con il progetto di Inter e Milan di realizzare un nuovo stadio, ma con l’amministrazione locale che continua a puntare su San Siro. Questo pomeriggio il Presidente del Milan Paolo Scaroni, ai margini del dibattito “Calcio, soldi vs idee” in programma presso l’università Bocconi, è tornato nuovamente a parlare dello stadio;

“La storia dello stadio del Milan è diventata una saga tanto che ormai mi chiamano ‘Stadioni’ dato che ne parlo spesso. Voglio tranquillizzare i tifosi: lo stadio non serve per aumentare i costi dei biglietti popolari ma rappresentano una opportunità per avvicinare grandi aziende che magari per i loro clienti offrono posti e servizi esclusivi per i loro clienti. Sia ben chiaro, non inventiamo nulla dato che in Inghilterra lo fanno da 20 anni. Loro guadagno dagli stadi 100 milioni, noi 40. Ecco dov’è la differenza. Io ero nel Milan di Yongong Li, nel consiglio di amministrazione, ma contavo poco. C’erano due montagne da scalare: i risultati economici e quelli sportivi, da scalare per l’appunto contemporaneamente. Da questo punto di vista il club ha fatto bene, quest’anno potremmo forse avvicinarsi al break-even. Dal profilo economico siamo andati bene e dal lato sportivo non possiamo lamentarci. Noi vogliamo avere sempre lo stile Milan, con un linguaggio moderato e non litigare con nessuno. Questo stile ha pervaso il nostro club e sentiamo una responsabilità sociale. Non bisogna litigare negli spogliatoi come successo ultimamente ad esempio. Noi dobbiamo essere i primi a rappresentare un modello”.