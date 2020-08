“Lo stadio non mi sembra lontano come lo era prima, i viaggi di Barone a Roma forse…”

Il noto speaker toscano Gianfranco Monti è intervenuto a Radio Bruno Toscana parlando di Fiorentina: “Con Conti e Ceccherini siamo sfegatati per la Fiorentina. Siamo curiosi di vedere cosa sarà. Da tifoso non ho ben capito cosa potrebbe succedere. Prevale la lucidità, questo stadio non mi sembra lontano come lo era prima e lo dico visti i tantissimi viaggi di Joe Barone e le telefonate di Rocco Commisso a Roma, stai a vedere che si smuove qualcosa. Gran parte delle società stanno spingendo perchè la Fiorentina possa ristrutturare il Franchi”.

