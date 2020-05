“Lo stadio vecchio è un bubbone che non possiamo permetterci. O si gioca a calcio o il Franchi va buttato giù”

Il giornalista Massimo Sandrelli è intervenuto a Radio Bruno parlando dello Stadio: “Chi paga fa quel che vuole, io dico che un Comune deve fare delle valutazioni di tipo patrimoniale. Il Franchi diventa un danno per la collettività lasciandolo lì, il problema non è giocare a Campi. Franceschini non è entrato nella sostanza, il Sindaco deve farsi sentire dai ministri. Il Franchi è un problema di patrimonio. Si chiude lo stadio e che cosa se ne fa? Lo stadio vecchio è un bubbone che non ci possiamo permettere, ormai è desueto e ha problemi anche di struttura. Va trovata una soluzione, se c’è un signore che vuole investire bisogna trovare una soluzione. Credo che ci si debbe battere in ogni luogo. O si gioca a calcio o va buttato giù. Tutti fanno finta di nulla, lo stadio vecchio è un problema.

