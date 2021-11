Lo status da Re Mida di Vlahovic in una serata speciale: L’obiettivo del serbo è chiaro

Sarà la sua partita numero 100 in viola e Dusan Vlahovic la giocherà oggi da capocannoniere contro una delle squadre più trafitte nella sua ancor breve ma già luminosa carriera, la Sampdoria, 4 gol in altrettanti confronti. Non solo: il centravanti serbo taglierà questo traguardo al Franchi dove nelle ultime tre gare con Cagliari, Spezia e Milan, tutte battute, ha realizzato 6 reti.

E come evidenzia Tuttosport, lo farà davanti a Rocco Commisso che all’indomani dell’ultimo match casalingo cui assistette (3 ottobre col Napoli) prima di rientrare negli Usa annunciò con un comunicato che Dusan aveva deciso di non rinnovare nonostante “la proposta più ricca mai avanzata a un giocatore nella storia viola”. Ovviamente di fermarsi Vlahovic non ne ha alcuna intenzione avendo a cuore un altro obiettivo, contribuire a riportare Firenze in Europa. E la sfida con la Samp diventa così, per lui e la sua squadra, l’occasione per cercare di riscattare subito l’amaro derby.