Lo strano caso di Contini: la partita contro la Fiorentina corrisponde al suo ultimo giorno alla Sampdoria. Il portiere raggiunge Pierozzi e Gori

Fiorentina-Sampdoria 1-0, partita in cui la squadra viola è riuscita a garantirsi l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, è stato anche l’ultimo giorno in blucerchiato di Nikita Contini. Il suo è un caso piuttosto particolare: a neanche 24 ore dalla gara contro i gigliati, l’estremo difensore ha interrotto i suoi rapporti con la Sampdoria (era lì in prestito dal Napoli) e non è più un giocatore a disposizione di Stankovic.

Neanche il tempo di rientrare alla base, tra l’altro, che Contini è diventato un nuovo giocatore della Reggina. Il portiere, dunque, raggiunge giocatori di proprietà della Fiorentina come Pierozzi e Gori.