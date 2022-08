Lo strano caso di Empoli-Fiorentina: Sacchi arbitra i viola per due giornate di fila

Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, ha parlato a Calciomercato.com dei principali casi da moviola dell’ultima giornata di Serie A, degli aspetti positivi (ove vi siano) e assegnando i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito la valutazione data agli arbitri di Empoli-Fiorentina:

“Empoli-Fiorentina 0-0

Marchetti 6,5 / Sacchi 5 (Var: Mazzoleni)

“Da segnalare l’infortunio di Marchetti, che fino a quel momento stava andando molto bene. Corretta la scelta di non assegnare il rigore né dalla Fiorentina per un intervento su Ikoné, né all’Empoli con Destro che cade in area. Poi entra Sacchi: sbaglia la valutazione su Luperto ed è grave, perché vede il fallo da ultimo uomo su Jovic ma dà solo il giallo al difensore; per l’espulsione serve la chiamata del Var. Curiosità: Sacchi ha arbitrato la Fiorentina sia nella prima giornata che – per emergenza – nella seconda, credo sia la prima volta“.