Lo strano caso di Eysseric, in scadenza di contratto ma rilanciato da Prandelli

L’assenza di Ribery apre una voragine per la sostituzione. Kokorin sarebbe tatticamente l’ideale. Ma anche la sfida con la Roma ha dimostrato che la condizione migliore è ancora lontanissima. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la scelta offensiva porterebbe a Kouame, ma sta tornando ora dall’infortunio. Di Callejon si sono perse le tracce quindi il favorito per giocare accanto a Vlahovic resta il francese Eysseric. Contratto in scadenza a giugno (che non verrà rinnovato), fuori dalle rotazioni ad inizio stagione (mai convocato da Iachini) e poi parzialmente rilanciato da Prandelli. Ha segnato un gol, due in totale da quando è a Firenze. Ma in questa pazza stagione viola ora serve anche il suo contributo.

Errata corrige: in realtà il contratto di Eysseric andrà a scadenza il 30 giugno 2022 e non 2021, come erroneamente riportato da La Gazzetta dello Sport.