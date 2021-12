Lo straziante addio al calcio di Aguero: “Lascio per i miei problemi al cuore” VIDEO

È stato un addio a dir poco straziante quello del Kun Aguero, attaccante argentino del Barcellona che pochi minuti fa, in una conferenza stampa organizzata dal club catalano, ha annunciato il suo addio al calcio a 33 anni. Queste le sue parole :

“Sono qui per dirvi che smetto di giocare. È un momento durissimo per la decisione che ho preso, però sono molto felice, viene prima la salute. Ho preso la decisione 10 giorni fa. Ho fatto di tutto per vedere se c’era qualche speranza, ma purtroppo non erano molte”

La decisione dell’addio è legata ai problemi cardiaci che sono stati diagnosticati all’attaccante lo scorso 30 ottobre. Dinamiche che a Firenze purtroppo conosciamo bene… Anche la Fiorentina ha voluto salutare il campione blaugrana