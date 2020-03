Lo studio del CIES sul valore dei giocatori: La Fiorentina rischia di perdere quasi 100 milioni

L’emergenza Coronavirus sta influenzando pesantemente anche l’industria del calcio. Il CIES, l’osservatorio mondiale del calcio, ha pubblicato un interessante studio sulla diminuzione del valore dei giocatori durante questo periodo in cui il calcio è fermo. Un calo che andrebbe a ripercuotersi direttamente sulle società: il valore totale dei calciatori a livello dei 5 campionati europei più importanti (Serie A, Premier League, La Liga, Bundesliga e Ligue 1) diminuirebbe del 28%, passando da 32,7 a 23,4 miliardi di euro. In tal senso, anche la Fiorentina vedrebbe il valore dei suoi giocatori diminuire, per una perdita di 99 milioni di euro. Dai 343 attuali infatti, si passerebbe ai 244 milioni del 30/06.

