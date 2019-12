L’obiettivo per il centrocampo è chiaro ma complicato. Commisso non vuole badare a spese

Una priorità della Fiorentina per il mercato di gennaio è anche quella di fare un nuovo acquisto anche a centrocampo. La Gazzetta dello Sport di oggi riferisce che l’obiettivo primario in questo senso è l’ex giocatore della Sampdoria Dennis Praet, che è un vero pallino di Pradè e in passato aveva già provato a portarlo a Firenze. La trattativa con il Leicester, attuale squadra del giocatore, è tutta però da sviluppare. Il presidente Commisso sarebbe pronto a investire ancora tanti soldi, ma la sua delusione sta montando.