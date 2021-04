Locatelli: “Fiorentina avvelenata dalla classifica. Vlahovic-Ribery, fermare quei due sarà difficile”

Nel prossimo fine settimana, la Fiorentina si ritroverà davanti come avversario in campionato il Sassuolo. E Manuel Locatelli è diventato il pezzo pregiato della squadra neroverde, finito anche nel giro della Nazionale.

“Mi aspetto un’avversaria avvelenata dalla classifica che non rispecchia le sue potenzialità – ha detto Locatelli sulla squadra di Iachini, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport – Dovremo stare molto attenti perché contro l’Atalanta i viola hanno disputato un’ottima prova e verranno a Reggio Emilia per far punti”.

Su Vlahovic: “Sta facendo un bel campionato, ma c’è anche Ribery, un campione che da un momento all’altro può cambiare la sfida. Fermare quei due non sarà facile”.