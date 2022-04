L’occasione che non ti aspetti: Amrabat può e deve prendersi la Fiorentina

La Fiorentina è uscita con le ossa rotte dalla partita di mercoledì contro alla Juventus. Oltre alla sconfitta che è valsa l’eliminazione dalla Coppa Italia, la squadra di Vincenzo Italiano deve fare i conti anche con l’infortunio all’addome di Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano salterà le prossime partite contro Salernitana, Udinese e Milan, e proverà a recuperare per lo scontro diretto contro la Roma.

In cabina di regia, dunque, ci sarà Sofyan Amrabat. Il marocchino in campionato ha giocato appena 511’, suddivisi in diciannove partite: inoltre, è sceso in campo dal 1’ soltanto in quattro occasioni, di cui due per sostituire proprio Torreira. Nella trasferta di La Spezia, l’ex Verona ha trovato anche il suo primo gol con la maglia della Fiorentina, ponendo rimedio al grave errore che aveva portato al pareggio di Agudelo.

Per il marocchino l’infortunio dell’ex Sampdoria ha il sapore dell’occasione che non ti aspetti. Almeno tre partite, diffida permettendo, per tentare di dimostrare di poter essere un giocatore utile alla Fiorentina nel presente, ma soprattutto nel futuro.