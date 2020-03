L’offerta della Fiorentina a Chiesa…è monstre! Rocco, Enrico e Federico: I contatti tra Italia e Stati Uniti

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, sta andando molto avanti anche la trattativa per allungare di altri dodici mesi l’accordo con Federico Chiesa. Che quindi andrebbe in scadenza nel giugno del 2023. La società viola ha messo sul piatto un contratto che partirebbe da tre milioni e mezzo arrivando a quattro e mezzo. Più una serie di bonus che potrebbero portare il gioiello viola a guadagnare, già dalla prossima stagione, quanto se non più di Ribery che, a oggi, con 4 milioni netti è il giocatore più pagato della Fiorentina. Rocco parla spesso al telefono con Federico e con il babbo Enrico. Il clima tra le parti è di grande cordialità.