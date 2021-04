L’offerta milionaria (e una formula di pagamento simile a quella di Chiesa) della Roma alla quale la Fiorentina ha detto NO. Ora si vola verso un’altra dimensione

Settembre 2020. Nel corso di quel mese la Roma ha provato a convincere la Fiorentina a mollare la presa sul centravanti Dusan Vlahovic. Il club giallorosso intravedeva in quel giocatore, la stigmate del grande attaccante, che poteva essere l’alternativa giusta quest’anno e l’erede in futuro di Edin Dzeko.

Per questo motivo i capitolini sono arrivati ad offrire 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Un’offerta quella della Roma, si legge stamani su La Nazione, con una formula di pagamento simile a quella utilizzata dalla Juventus per Chiesa e che è stata rispedita al mittente dalla Fiorentina. Ora Dusan dopo l’esplosione e i gol realizzati si sta avviando verso un’altra dimensione.

La scelta fatta a suo tempo dalla società gigliata si è rivelata dunque giusta, ma ora c’è da completare l’opera, blindando il ragazzo.