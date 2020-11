L’oggetto dei desideri della Fiorentina per due estati di fila. Le richieste dei Pozzo? Impossibili da soddisfare, ma a gennaio…

Se la Fiorentina non lo conoscesse a menadito ormai, potremmo definire il centrocampista offensivo dell’Udinese, Rodrigo De Paul, come un osservato speciale nel match di stasera.

L’argentino è stato l’oggetto delle brame di due estati di fila per il club gigliato. Avevano messo gli occhi sulla pedina giusta i dirigenti viola, ma alla fine è rimasto in Friuli dopo essere stato corteggiato in Italia e all’estero. La famiglia Pozzo ha respinto gli assalti, chiedendo cifre impossibili, almeno ai tempi del covid. Questo è quello che si legge stamani su La Nazione. Non è escluso che già a gennaio, riporta ancora il giornale cittadino, non ci possa essere un ulteriore tentativo.