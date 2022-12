L’Olanda batte gli Usa ed è la prima squadra a raggiungere i quarti di finale del Mondiale

Pochi minuti fa si è concluso il primo ottavo dei Mondiali di Qatar 2022: l’Olanda del navigato Van Gaal affrontava gli Stati Uniti di Mckennie e Pulisic. Come era facilmente ipotizzabile, nonostante tutta la buona volontà degli statunitensi ed alcuni clamorose gaffe della difesa Orange, a vincere la partita è l’Olanda: al fischio finale il risultato è 3-1 per gli europei.

Qualificazione ai quarti che non è mai stata in discussione, con gli olandesi che riescono ad andare all’intervallo sul doppio vantaggio. Apre la sfida Depay al 10′ minuto con un preciso destro dal limite dell’area di rigore, mentre il raddoppio arriva nei minuti di recupero con Blind. Nella ripresa gli USA, dopo venti minuti di livello, riescono a trovare il gol che avrebbe potuto riaprire la partita con Wright all’76’. A chiudere la sfida è il man of the match Dumfries, abile a superare il numero uno americano da posizione defilata.

Adesso la nazionale olandese attende la vincente della sfida di questa sera tra Argentina e la sorprendente Australia: il quarto di finale è in programma venerdì 9 dicembre alle ore 20.