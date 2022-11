L’Olanda batte il Senegal nel finale e raggiungere l’Ecuador in testa al girone

Si è appena conclusa Senegal–Olanda, partita valida per il girone A del Mondiale 2022. Ad avere la meglio sono stati gli orange per 2-0, grazie ai gol di Gakpo all’84’ e di Klaassen all’ultimo minuto di recupero. In entrambi i casi notevoli le responsabilità del portiere del Chelsea Mendy, che prima è uscito in ritardo facendosi anticipare di testa e poi non ha bloccato un tiro semplice favorendo la ribattuta dell’avversario. Con questa vittoria, l’Olanda appaia in testa al girone l’Ecuador che ieri ha battuto 2-0 i padroni di casa del Qatar.