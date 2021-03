L’ombra di Iachini e le voci sul futuro: Prandelli si gioca tutto a Benevento

Quella di domani contro il Benevento non sarà una partita fondamentale solo per la Fiorentina, ma anche per il suo allenatore. Come si legge su Tuttosport, su Cesare Prandelli è tornato l’ombra di Beppe Iachini, sotto contratto con il club di Rocco Commisso fino al termine della stagione.

Il tecnico marchigiano è a disposizione della Fiorentina non solo per il senso del dovere, ma anche per la conoscenza dell’ambiente e il forte attaccante ai colori viola. Oltre alle voci su Iachini, Prandelli deve fare i conti anche con le voci per il futuro su tanti allenatori, tra cui Sarri, Gattuso, De Zerbi e Juric. Per l’allenatore viola, dunque, Benevento è la trasferta più importante e allo stesso tempo difficile della sua seconda avventura in riva all‘Arno.