Longhi: “Prima Gattuso sì, poi Gattuso no, poi Italiano, poi Fonseca, ora arriva Mazzarri?”

Il giornalista Bruno Longhi ha parlato della situazione viola, in particolar modo in riferimento al futuro tecnico, a Radio Sportiva: “Con la Fiorentina non si capisce mai nulla su ciò che succede. Prima Gattuso sì, poi Gattuso no, poi Italiano, poi Fonseca, ora arriva Mazzarri? Stare dietro a tutti questi nomi non è per nulla facile. Sbilanciarsi significa rischiare di dire falsità”.