Longo: “Il primo gol della Fiorentina l’abbiamo regalato noi. E poi è già la seconda volta che fermano un’azione mentre stiamo segnando…”

Analisi da parte di Moreno Longo a Dazn dopo la sconfitta contro la Fiorentina: “Abbiamo regalato il primo gol alla Fiorentina, non possiamo permetterci di offrire queste occasioni alle avversarie. Poi però abbiamo creato i presupposti per pareggiarla, con il palo di Belotti. E’ già la seconda volta che ci fermano mentre abbiamo la possibilità di segnare, andando a interrompere l’azione fischiando in anticipo. Di solito si aspetta di vedere come va a finire l’azione e non mi sembrava ci fosse fallo prima del tiro di Edera. Poi abbiamo incassato il secondo gol su un passaggio sbagliato in uscita da parte nostra ma non siamo stati gli stessi della sfida con il Genoa. La Fiorentina è una squadra giovane, ha giocatori frizzanti e arrivando secondi sulla palla si fa fatica, oggi eravamo particolarmente stanchi e in un format così capitano anche queste partite”.

