Longoria: “Per Lirola ci vuole pazienza. Aspettiamo il momento giusto per entrambi i club. Colpa mia se ci manca un esterno basso”

Il presidente del Marsiglia Pablo Longoria, ha parlato in conferenza stampa quest’oggi a proposito del mercato che sta portando avanti il suo club, con l’obiettivo Pol Lirola sempre in cima alla lista dei desideri:

“Per quanto riguarda il mercato siamo ancora nella stessa situazione. Ci sono posizioni in cui non siamo pronti (esterno basso destro ndr). Per questo, personalmente, non sono felice con me stesso. Era una mia responsabilità verso l’allenatore, è sempre meglio avere la rosa più completa possibile prima dell’inizio della stagione. È un mercato particolare, che sta iniziando a diventare attivo negli ultimi giorni ”.

Su Lirola e Daniel Wass: “Ci sono delle trattative in corso. L’interesse per Pol (Lirola), è pubblico, stiamo parlando con la Fiorentina. In questo momento ci vuole pazienza perché deve essere il momento giusto per tutti i club. Ci sono molti club che non hanno fatto alcuna operazione. Con Daniel (Wass) o Pol, stiamo parlando di squadre che non si sono ancora mosse molto. Penso il mercato stia iniziando ad attivarsi ora”.