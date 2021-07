Longoria: “Prosegue la trattativa con la Fiorentina per Lirola. Bisogna accontentare tutte le parte in causa”

Il presidente dell’Olympique Marsiglia, Pablo Longoria, ha parlato della trattativa con la Fiorentina per riportare in Francia Pol Lirola nel corso di una conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Per Pol stiamo trattando con la Fiorentina, in questo mercato alcune trattative evolvono lentamente. Come accade sempre in queste situazioni, bisogna arrivare al momento in cui tutte le parti in causa sono contente. C’è un problema economico per tutti i club in questa sessione di mercato. In Francia, ma anche in Spagna e in Italia dove solo il Milan ha soldi – derivati dalla qualificazione in Champions – per fare mercato”.