L’operazione Campi prosegue: Fossi pronto ad andare in Regione

L’operazione Campi sbarca in Regione. Dopo la formale manifestazione d’interessi della Fiorentina per la costruzione dello stadio nei terreni di viale Allende il sindaco Emiliano Fossi martedì varca gli uffici della Regione Toscana per la prima riunione col requisito della formalità sul tema fiorentino più caldo dell’anno. Fossi si è convinto che un nuovo casello autostradale sia auspicabile ma non dirimente per il progetto mentre punterà molto sull’adeguamento della viabilità da e verso l’uscita di Calenzano, sul prolungamento della futura linea 4 della tramvia e sulla possibilità di una nuova linea ferroviaria. Chi pagherebbe? Non si sa nemmeno quanti soldi sarebbero: 2 o 300 milioni di euro? Senza contare la pianificazione commerciale difficile coi Gigli vicini. I rischi idrogeologici. « Non sarà facile ma nessuno ha mai nascosto alla Fiorentina le difficoltà tecniche e politiche: loro sanno tutto » mettono in chiaro dal Comune di Campi Bisenzio avvertendo che lo scenario mostra possibilità ma anche incognite. A riportarlo è La Repubblica.