“L’operazione di Jovic è ben congegnata. Gollini si stabilizzerà alla Fiorentina”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa ha parlato a Radio Bruno Toscana, toccando il calciomercato della Fiorentina: “Italiano avrà a disposizione una rosa completa. Jovic? È indubbiamente l’acquisto più interessante. Attenzione, deve ritrovarsi dopo l’esperienza a Madrid, ma se torna quello che è stato in Germania, può portare la Fiorentina a ottimi livelli. La formula è ben congegnata”.

Sul portiere Pierluigi Gollini, aggiunge: “Il suo è un percorso più ‘normale’. Ha provato a fare il salto e per ora non c’è riuscito. A Firenze, ci sono i presupposti per stabilizzarsi”.