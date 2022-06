L’operazione Dodò non si sblocca? I viola studiano un’alternativa

Considerato lo stallo con lo Shakhtar per quanto riguarda Dodô, con la Fiorentina che avrebbe già l’accordo con l’entourage del giocatore, i dirigenti viola continuano a seguire anche altri profili alla ricerca delle condizioni e delle cifre consone alle casse del club. E per quanto riguarda appunto la fascia destra quest’oggi è uscito l’ennesimo nome.

Secondo quanto riportato quest’oggi da Sportal.it, la Fiorentina avrebbe richiesto informazioni all’Inter per Valentino Lazaro. L’esterno austriaco è arrivato all’Inter per una cifra attorno ai 22 milioni ma dopo qualche stagione sottotono adesso potrebbe liberarsi per 10 milioni. La società nerazzurra, che è alla ricerca di fondi per gli acquisti di Lukaku e Dybala, dopo il suo rientro dal prestito annuale al Benfica lo ha già messo nella lista dei partenti.