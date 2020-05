L’opinione: “Lautaro Martinez è simile a Batistuta, ma tecnicamente è più forte”

Fernando Batista, c.t. della Nazionale Argentina Under 20, ha paragonato Lautaro Martinez all’ex Fiorentina Gabriele Omar Batistuta nel corso dell’intervista rilasciata al Mundo Deportivo. Queste le sue parole: “Di Lautaro mi è sempre piaciuta la sua voglia di rimanere sul campo di più degli altri ad allenarsi. Il suo istinto è impressionante, sa anticipare la giocata. Ha potenza e personalità, ma non è ancora arrivato al top: ha un potenziale incredibile. In Italia è cresciuto molto, è molto simile a Batistuta. Nel corpo a corpo, nella velocità, nel colpo di testa e nella potenza fisica. E rispetto a Batigol, Lautaro è più tecnico: con il pallone tra i piedi è più forte“.