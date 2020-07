L’opinione: “Per me Amrabat è un campione. Più lo vedo e più me ne convinco”

Nella partita di domenica tra Fiorentina e Verona ha spiccato la prestazione di Sofyan Amrabat, che dalla prossima stagione vestirà proprio la maglia viola. A tal proposito Paolo Condò, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato così del centrocampista marocchino: “Amrabat per me è un campione, almeno io lo definisco già tale. Non è solo un buon giocatore. Il futuro centrocampista della Fiorentina è un giocatore che fa già la differenza e più che lo vedo giocare e più me ne convinco”.

