L’opinione sulla Fiorentina: “Sconcertanti le parole di Prandelli su Ribery”

Il giornalista Tony Damascelli ha parlato anche della partita tra Napoli e Fiorentina sulle colonne de Il Giornale.

Queste le parole: “Notizie eccitanti per Gattuso e per il Napoli in vista della Supercoppa, sei gol alla Fiorentina che è tornata a essere un diminutivo dopo essersi illusa d’immenso contro la Juventus. Presumo un caso Ribery anche perché Prandelli ha detto candidamente e anche in modo sconcertante (LEGGI QUI) di «non conoscere il ragazzo», nonostante la carriera internazionale del francese”.