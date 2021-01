L’Ordine degli Ingegneri: “Accogliamo con piacere la scelta di Nardella, fondamentale per lo sviluppo del territorio”

Dopo quello degli Architetti (LEGGI QUI), è arrivato anche il parere dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze in seguito alle parole del sindaco Nardella sul futuro dell’Artemio Franchi.

Questo le parole del presidente dell’Ordine della Provincia di Firenze, Giancarlo Fianchisti: “Accogliamo con piacere e sollievo la scelta annunciata dal sindaco Nardella sul nuovo stadio Franchi. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo progettuale appena saranno disponibili tutti i dati e le informazioni necessarie. Lo riteniamo fondamentale per lo sviluppo del territorio. Riteniamo altrettanto importante, come più volte ribadito, creare un progetto integrato di riqualificazione dell’intera area, che sia adeguata ai flussi e alla finalità sia sportive che commerciali e garantisca la qualità della vita dei residenti in un’ottica di sostenibilità ambientale e salvaguardia della tenuta sociale”.