L’orgoglio di Gattuso: Vuole lasciare il Napoli in Champions…prima di andare alla Fiorentina

Napoli stasera in campo nel posticipo che vale molto contro la Lazio. Una partita che vale molto per il club partenopeo ma anche per il probabile allenatore della Fiorentina del futuro, Gennaro Gattuso.

Su La Gazzetta dello Sport si legge che lo stesso Gattuso ha voglia di lasciare gli azzurri avendoli portati in Champions League. Si tratta di una questione di principio, che ne sollecita l’orgoglio dopo quanto accaduto ad inizio anno, con la sua panchina messa in discussione dalla proprietà. Da allora, la comunicazione con l’esterno è stata interrotta, mentre quella interna è soltanto pura formalità.

Il presiedente Aurelio De Laurentiis si è riavvicinato alla squadra e al tecnico, ma tra i due non c’è più feeling, tant’è che la bozza di contratto stilata dalla parti per il rinnovo, è diventata carta straccia.

Sempre sulla ‘rosea’ viene ribadito che il tecnico calabrese ha già deciso di chiudere a fine campionato la sua esperienza napoletana e che, appunto, dovrebbe essere lui l’allenatore della Fiorentina per la prossima stagione.