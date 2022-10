L’ostacolo Nazionali coinvolge anche Amrabat e la legge di Italiano non fa sconti

Un diktat della passata stagione quello dell’utilizzo col contagocce dei reduci dalle Nazionali: giunti al termine del primo slot è il momento per capire se e quanto Italiano vorrà dare seguito alle sue convinzioni in tal senso. Al di là di Gonzalez che ha comunque problemi di natura fisica, c’è la questione Amrabat, rientrato solo ieri dalla Spagna, dove il Marocco era impegnato nelle proprie gare, con ben due giorni di ritardo rispetto ad altri marocchini che militano in Serie A. Per questo, con un paio di allenamenti soltanto nelle gambe, è probabile che il centrocampista parta dalla panchina domani a Bergamo, dando così spazio a Mandragora.