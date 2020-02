Lotito e una frecciatina indiretta ai Della Valle? “Tante società prese perchè fallite, io ho pagato i debiti. Mi chiamavano Lotirchio…”

In un’intervista a Calcio e Finanza, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha raccontato il suo passato, ricordando che lui stesso ha pagato i debiti della Lazio: “Tante società sono state prese senza pagare perché fallite, io mi sono caricato i debiti pagando i 150 milioni in 23 anni. E rivendico con orgoglio di aver dato questo contributo allo stato, se fosse fallita la società nessuno avrebbe pagato. Feci un accordo con l’agenzia delle entrate grazie ad una legge che esisteva dal 2002, io l’ho fatta applicare nel 2004. All’inizio venivo maltrattato da tutti, mi ricordo frasi tipo “Lotirchio caccia li soldi”, c’era questo assioma per cui più spendi e più vinci”.