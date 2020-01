Lotito presenta il conto ai propri tifosi: “Ultrà pagateci 50 mila euro di danni per i vostri saluti romani”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, presenta il conto ai propri tifosi. Il numero uno biancoceleste ha chiesto 50 mila euro di danni a 16 sostenitori biancocelesti, responsabili dei saluti romani, ravvisati dagli ispettori Uefa durante Lazio-Rennes di Europa League. Quegli stessi saluti erano costati alla società 20 mila euro di multa, la chiusura della Curva Nord per Lazio-Celtic, sempre di Europa League e una partita da giocare a porte chiuse (pensa sospesa con la condizionale).

Così ha fatto recapitare ai colpevoli una lettera che recitava questo: “E’ emerso che lei si è reso responsabile dei comportamenti sanzionati…Indipendentemente dagli aspetti penali del suo comportamento, da questo è derivato un grave danno economico alla società scrivente, che può essere stimato, tra mancati incassi da biglietteria e sanzione economica inflitta in almeno euro 50 mila”.

In sostanza 3125 euro a testa e se non ci sarà risposta seguirà la citazione al Tribunale civile. In aggiunta a questo, la stessa società applicherà un Daspo di tre partite agli stessi soggetti. Insomma si apre un’era nuova per chi va allo stadio che dovrà stare doppiamente attento ai propri comportamenti.