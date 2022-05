Lotta all’Europa ‘falsata’: unanime la decisione sull’anticipo della Roma. E la Fiorentina si è adeguata

“Quella sull’anticipo della Roma è stata una decisione presa all’unanimità”, ha chiarito prima di rispondere alle domande il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, dopo l’assemblea dei club. Sullo sprint europeo sfalsato, insomma, si sono trovati tutti d’accordo e anche Fiorentina, Lazio e Atalanta hanno aggiunto il loro sì a quello delle altre squadre.

Rimangono diversi dubbi, perché con questa classifica sarebbe stato meglio un finale alla pari, con le partite di Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta giocate in simultanea. E invece non succederà, ma il calendario delle altre tre squadre in lotta per l’Europa verrà deciso soltanto al termine della prossima giornata di Serie A, che si chiuderà lunedì dopo Lazio-Juventus.

Dopo aver concesso alla Roma la possibilità di anticipare la gara contro il Torino, sarebbe stato un problema far giocare venerdì anche le altre squadre impegnate nella lotta europea. Non fosse altro perché due di loro (Fiorentina e Lazio) scenderanno in campo il lunedì precedente. A riportarlo è La Nazione.