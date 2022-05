Lotta all’Europa ma non solo: ecco quanto “valgono” le posizioni nella classifica finale di Serie A

Si avvicina la fine del campionato. Mancano ormai solo tre giornate o poco più al fischio finale della Serie A 2021-22. Oltre alla lotta per lo scudetto, quella per le competizioni europee e per scongiurare la Serie B, le squadre si daranno battaglia fino all’ultimo minuto per determinare anche le posizioni di una classifica assegneranno vari premi. Le prime sette ricevono premi anche dalla UEFA stessa, in quanto i vari club riescono a qualificarsi alle varie coppe europee. Si aggiungono a questi ricavi, poi, i diritti TV, i bonus per vittorie o pareggi oltre agli eventuali passaggi dei turni, oltre al paracadute finanziario per le retrocesse.

Ecco la classifica dei premi:

1 – 33.4 milioni di euro (di cui 10 dalla UEFA)

2 – 26.6 milioni di euro (di cui 7.5 dalla UEFA)

3 – 21.8 milioni di euro (di cui 5 dalla UEFA)

4 – 16.7 milioni di euro (di cui 2.5 dalla UEFA)

5 – 12.5 milioni di euro (di cui 3.63 dalla UEFA)

6 – 10.9 milioni di euro (di cui 3.63 dalla UEFA)

7 – 9.3 milioni di euro (di cui 2.94 dalla UEFA)

8 – 8.3 milioni di euro

9 – 7.4 milioni di euro

10 – 6.3 milioni di euro

11 – 5.5 milioni di euro

12 – 5 milioni di euro

13 – 4.6 milioni di euro

14 – 4.1 milioni di euro

15 – 3.6 milioni di euro

16 – 3.2 milioni di euro

17 – 2.8 milioni di euro

18 – 2.2 milioni di euro

19 – 1.6 milioni di euro

20 – 0.9 milioni di euro