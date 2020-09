VIDEO FN: Lotti sullo STADIO: “Il nostro emendamento aiuta a completare un iter per il nuovo Franchi. Spero che Commisso ci metta l’entusiasmo giusto”

L’ex ministro dello Sport, Luca Lotti, ha parlato con la redazione di fiorentinanews.com riguardo all’emendamento voluto dal PD per agevolare chi ha voglia di investire sugli stadi. Adesso la palla passa nelle mani del presidente Commisso. Lotti si è poi detto fiducioso sulla riapertura degli stadi al pubblico. Di seguito le sue parole:

“L’emendamento da noi stirato era quello che da tempo Commisso e non solo chiedeva in Italia. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro. Questo emendamento aiuta a completare un iter, e ci auguriamo che questo possa aiutare tutte le società, a partire dalla Fiorentina. Da Commisso mi aspetto che abbia quell’entusiasmo che lo contraddistingue, per passare dalle parole ai fatti ed iniziare a progettare un nuovo Franchi”.

Sulla riapertura degli stadi al publico ha aggiunto: “Il comitato ha preso tempo. Rispettiamo questa scelta anche se sappiamo tutti che le partite senza tifosi non piacciono a nessuno. Mi auguro che i protocolli di sicurezza visti ieri al Mugello, o nell’amichevole di settimana scorsa tra Parma e Empoli, possano essere applicati anche per gli stadi”.

Di seguito il video dell’intervista completa.