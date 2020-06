Lotti: “Il Governo sia fast fast fast. Ma Commisso sbaglia quando dice…”

Luca Lotti, ex Ministro dello Sport, ha parlato a RTV 38: “C’è molta differenza tra l’aiuto governativo degli Stati Uniti e quello della Toscana. Gli USA sono formati da stati come l’Italia, quindi le istituzioni sono completamente differenti: in questo Commisso sbaglia, perché non è la stessa cosa. Ritengo che l’aiuto maggiore che può arrivare dal Governo sia quello di procedere fast fast fast per costruire. Ma non penso che per aiutare un privato i governi debbano dare i soldi. Non si possono prevedere degli aiuti se non al pari delle altre aziende. Nel Decreto Semplificazione, che uscirà tra qualche giorno, ci sarà qualche novità”.

