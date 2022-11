L’ottimismo di Castrovilli verso il 2023 e ‘quota 100’: niente vacanze per il numero 10 che vuole tornare prima possibile

La sua carriera si è bloccata a 99, proprio ad un passo dalla centesima in maglia viola ma per Gaetano Castrovilli manca sempre meno al traguardo, quello che lo riporterà in campo e che lo farà entrare nel club dei centenari appunto. Come riporta Repubblica, il numero 10 della Fiorentina è sul rettilineo finale della sua tabella di marcia, velocizzata ma senza strappi pericolosi, e guarda con grande ottimismo al 2023: già tra gennaio e febbraio infatti il pugliese potrebbe tornare a disposizione di Italiano. Ora arriva la parte più delicata, che è quella dei test sulla stabilità, la rapidità, i cambi di direzione e i contrasti e per questo Castro ripartirà già da domani ad allenarsi al centro sportivo, in attesa del rientro dei compagni, previsto per fine novembre.